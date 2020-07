Verstappen over Russell: "Moet zich niet met Red Bull bemoeien, weet niets van ons"

Max Verstappen beleeft niet zijn beste weekend in de Formule 1. Sinds de eerste Grand Prix in Oostenrijk twee weken geleden, kijkt de Nederlander aan tegen een achterstand in alle opzichten. De RB16 heeft niet de snelheid die de W11 van Mercedes wel heeft en door zijn uitvalbeurt in de eerste race is er ook nu al een grote achterstand in het kampioenschap.

Die achterstand gaat dit weekend naar alle waarschijnlijkheid niet ingelopen worden, tenzij er morgen gekke dingen gebeuren. Na de kwalificatie gebeurde er ook iets geks. George Russell heeft gezegd dat hij zich zorgen maakt over zijn vriend Alexander Albon, met wie hij al 15 jaar in de paddock rondloopt op alle circuits. De Brit snapt niet hoe het kan dat Alex zoveel problemen heeft en zegt dat Red Bull die problemen moet oplossen.

Max Verstappen gepikeerd

Max Verstappen heeft als reactie George Russell verteld dat hij zich zorgen moet maken over zichzelf en niet over Red Bull nadat hij de behandeling van Alex Albon door het team had bekritiseerd. De pikorde is duidelijk bij Red Bull: Max Verstappen is de nummer 1 binnen het team terwijl Albon de taak heeft de 22-jarige Limburger te ondersteunen.

Russell zei dat Alexander Albon er vandaag uit zag als een 'idioot'. Iets dat Verstappen op zijn beurt niet pikt, zo zei hij tegen Sky Sports: "Ik denk eerst en vooral dat George niets van ons team weet, dus ik denk dat het beter is dat hij zich gewoon concentreert op zijn auto en zijn prestaties in plaats van voor iemand anders te spreken."