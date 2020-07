F1 meldt twee corona besmettingen in de paddock

Voordat de Formule 1 van start kon gaan, ruim 2 weken geleden, was het van belang dat alle mensen in de paddock getest waren op corona. Zo zagen we onder andere coureur Sergio Perez die een coronatest onderging in Spielberg waarbij een lange wattenstaaf helemaal zijn neus inging. Prettig was het niet te noemen en toen de arts na afloop vroeg hoe Perez het vond gaan reageerde hij sarcastisch: "Great!"

Elke 5 dagen wordt iedereen die in de F1-paddock werkt getest op corona. De eerste drie testrondes is er niemand gesmet geweest maar bij de laatste testronde zijn er toch 2 positieve gevallen uitgekomen, zo meldt de F1-organisatie zelf. De Hongaarse Grand Prix kan gewoon doorgaan en de personen die besmet zijn waren geen onderdeel van de Oostenrijkse Grand Prix.

De twee personen zijn meteen in isolatie geplaatst en er is een contactonderzoek gestart. Het zou niet gaan om mensen die bij een Formule 1-team of bij de FIA of FOM werken.