Magnussen wijst naar Ferrari: "Slechte prestaties liggen niet aan Haas"

Kevin Magnussen is van mening dat het prestatieverlies van Haas sinds vorig jaar niet te wijten is aan iets dat het team met zijn auto heeft gedaan. Haas heeft een moeilijk 2019 achter de rug en werd negende van de tien teams van F1. Maar de afgelopen twee weekenden op de Red Bull Ring reed het team zes tienden langzamer dan vorig jaar.

Al langere tijd wordt gesuggereerd dat dit komt door Ferrari, dat aanpassingen aan de motor heeft moeten maken na de geheime afspraken met de FIA. Magnussen wijst met zijn opmerkingen richting de Italiaanse motorleverancier: "Ik denk niet dat alles wat het team heeft gedaan de auto erger heeft gemaakt. Daar zijn verschillende redenen voor."

Magnussen benadrukte het feit dat de andere klantenteams van Ferrari, Alfa Romeo, ook aanzienlijk langzamer zijn geworden dan vorig jaar. "Ik denk dat als je naar alle door Ferrari aangedreven auto's kijkt, er enkele overeenkomsten zijn. Ik denk dat dat waarschijnlijk iets is dat ons een beetje tegenhoudt."

Geheime afspraak FIA en Ferrari

Tijdens testsessies voorafgaand aan het seizoen onthulde de FIA ​​dat het een schikking met Ferrari had bereikt na een onderzoek naar de motor van het team. Voor dit seizoen werden nieuwe regels voor aandrijfeenheden geïntroduceerd, waarvan wordt aangenomen dat ze de prestaties van de motor van Ferrari hebben aangetast.

De exacte details van de schikking tussen Ferrari en het bestuursorgaan zijn geheim gehouden. Magnussen zei dat hij zich geen zorgen maakte over enige politieke strijd tussen de teams.

De 27-jarige Deen: "Ik weet niets van dit gevecht, ik weet niet of er gevochten wordt tussen de teams. Alles wat ik zie is dat we dit jaar langzamer zijn op de rechte stukken vergeleken met vorig jaar, en dat we minder downforce hebben dan vorig jaar. Dat is alles wat ik weet. Ik kan niet eens met zekerheid zeggen dat dat de motor is. Ik kan gewoon concluderen dat we langzaam zijn op de rechte stukken."