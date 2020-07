Max Verstappen voorafgaand aan race: "Ik wil tenminste op het podium staan"

Max Verstappen start over een ruim uur aan de tweede Grand Prix van Oostenrijk van dit jaar. De eerste race vorig weekend was voor Verstappen niet waarop hij had gehoopt. De 22-jarige coureur van Red Bull Racing viel al vroeg in de race uit. Vandaag kan hij het opnieuw proberen en zichzelf bewijzen.

Max Verstappen is geen onbekende op de Red Bull Ring, want de Nederlander wist van de drie afgelopen races er twee te winnen. Verstappen hoopt op een nieuwe overwinning op het Oostenrijkse circuit. Gisteren was de kwalificatie voor deze race, de Nederlander wist zichzelf op een nat circuit naar P2 te kwalificeren. Het waren andere omstandigheden dan vandaag, want gisteren was het nat en vandaag droog. Dat maakt het voor Verstappen nog interessanter, want hij kan zelf een bandenstrategie kiezen.

De Nederlander die geboren is in België hoopt een nieuwe reeks te beginnen: "Ik kijk uit naar vandaag. De tweede keer dat we hier mogen racen. De eerste race van vorige week was slecht. We hebben deze en een aantal goede races nodig om punten te scoren."

Het podium behalen is het minimale doel van Verstappen, maar een overwinning moet hij nog zien. "Ik wil tenminste op het podium staan. We zullen zien of we daar kunnen vechten voor een overwinning."