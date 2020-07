Alexander Albon kon zich niet op de eerste of tweede startrij kwalificeren. De Red Bull Racing-coureur kon zijn teamgenoot Max Verstappen wel volgen, maar toen de motoren op vol vermogen werden gezet lukte het niet.

De coureur heeft nog weinig ervaring met kwalificeren in de regen of racen in het natte weer. Lewis Hamilton, die de snelste tijd reed, wel. Zijn teamgenoot Max Verstappen wist achter de Brit te kwalificeren, maar Albon was verder weg. De Thaise-Brit deed het eigenlijk niet zo slecht, maar tweemaal maakte hij een fout in Q3 wat de kop heeft gekost.

Uiteindelijk start Alexander Albon op de zevende positie. Bekijk hieronder zijn kwalificatierondje.