Drie plaatsen gridstraf voor Charles Leclerc

Charles Leclerc start morgen niet vanaf positie 11 maar 14. De Monegask heeft drie plaatsen gridstraf gekregen nadat hij bij de stewards moest komen. Hij beging tijdens de twee overtredingen en daarvoor moest hij zich verantwoorden.

Tijdens de rode vlag situatie was hij over de finish gereden, in plaats van naar binnen naar zijn pitbox. Daarnaast zou hij ook Daniil Kvyat op hebben gehouden. Voor deze twee vergrijpen ontvangt hij dus nu 3 plaatsen gridstraf. Op zijn licentie ontvangt hij tevens 2 strafpunten.

Coronaregels overtreden

Het was niet de eerste keer dat Charles Leclerc deze week negatief in het nieuws kwam. De Ferrari-coureur was deze week na de Oostenrijkse Grand Prix naar Monaco gevlogen en stond zelfs zonder mondkapje op de foto met mensen. Hiermee heeft hij de coronaregels van de F1 en FIA overtreden en een pittige laatste waarschuwing ontvangen.