Alex Albon: "Ik heb Lewis Hamilton nog niet gesproken, ook niet via snapchat"

De persconferenties voor de tweede Grand Prix van het seizoen zijn begonnen en uiteraard waren Max Verstappen en Alexander Albon samen aanwezig in de persconferentiekamer en beantwoorden vragen van journalisten die via ingestuurde video's de vragen stelden.

Logischerwijs kreeg Alex Albon vragen over het incident met Lewis Hamilton. De Thaise-Brit reageerde rustig en kalm en maakte duidelijk dat hij nog niet had gesproken met Lewis Hamilton: "Nee, ik heb Lewis nog niet gesproken. Er valt eigenlijk ook niet veel te zeggen, het is wat het is. Ik denk niet dat hij in contact wilde komen. Wat moet ik er verder over zeggen? Ik kijk vooruit naar de tweede race op dit circuit."

Had een speciale dag kunnen zijn

De teamgenoot van Max Verstappen kreeg ook de vraag of hij de race had kunnen winnen. Hij vatte het als volgt samen: "De strategie die we hadden was echt heel goed, dat heeft het team heel goed gedaan moet ik zeggen. We reden op de zachte banden en na twee safety cars waren de banden koud dus dat werkte in ons voordeel. We moesten hierdoor snel inhalen om een kans op de overwinning te krijgen. Het had een speciale dag kunnen zijn..."

Albon benadrukt dat hij ook niet telefonisch contact heeft gehad met Lewis Hamilton. Max Verstappen vroeg hem 'ook niet via snapchat'? Albon antwoordde: "Nee haha, ook niet via snapchat!"