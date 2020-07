Watch "Albon's heartbreaking 360 crash with Hamilton" on Streamable.

De Brit tikte de Red Bull van Albon aan en stuurde te ver naar buiten waardoor er voor Albon geen ruimte meer was. De onder de Thaise vlag rijdende geboren Brit spinde vervolgens en belande in het grind. Lewis Hamilton ontving vijf seconden tijdstraf, waardoor Norris en Leclerc op het podium belandden. Zie hieronder de 360 graden beelden van het incident.

Na de uitvalbeurt van Max Verstappen moest Alexander Albon voor Red Bull Racing de punten binnen gaan halen. De coureur lag op dat moment achter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Een podiumplek leek er dus wel in te zitten en misschien zelfs de overwinning, maar Lewis Hamilton gooide roet in het eten.

