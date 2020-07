Honda heeft probleem van Max Verstappen nog niet opgelost

De eerste Grand Prix van 2020 had een mooie vangst voor Red Bull Racing moeten worden. Het werd echter een deceptie voor het Oostenrijkse team op haar thuiscircuit waarbij het team zelfs 0 punten scoorde door de problemen die zowel Max Verstappen als Alexander Albon hadden.

Beroofd van punten, en zelfs een podium. Vooralsnog houdt het team het erop dat er twee elektrische storingen waren. Honda onderzoekt de problemen waarmee Red Bull te maken had maar heeft ze nog niet opgelost.

Anti-stall schakelt in

Max Verstappen maakte een geweldige start van de thuis Grand Prix van Red Bull en reed op een tweede positie toen in ronde 14 zijn wagen ermee ophield. De Nederlander vertraagde plotseling op het circuit en ging op een slakkengang terug naar de pits. Hij klaagde dat de anti-stall steeds maar weer activeerde en gaf Red Bull de opdracht om hem een nieuw stuur te geven en zelfs banden te wisselen in de hoop dat het zou lukken.

Dat bleek ijdele hoop want het bleek het einde van de eerste race van het jaar. Hoewel Verstappen weer even op gang kwam, was het een paar meter en daarna sloeg de auto af.

Elektronische problemen worden onderzocht

De elektrische problemen van het team staken later in de Grand Prix hun kop weer op. Dit keer was het Max zijn teamgenoot Alexander Albon die problemen kende. Albon vocht met Lewis Hamilton om de tweede plaats en kreeg een tik van de Mercedes-coureur, waardoor hij door het grind moest en achteraan het veld moest aansluiten. De Thais-Britse coureur kon doorrijden, maar een handvol ronden later parkeerde later zijn RB16.

Volgens Honda had ook Albon te maken met een elektronisch probleem. De Japanse fabrikant is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de twee problemen.

Technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda F1: "De eerste race van het seizoen eindigde toen drie van onze auto' uitvielen. Dat is teleurstellend. Het enige positieve is dat Pierre Gasly goed heeft gereden om AlphaTauri wat punten te geven in hun eerste race."

"Voor Red Bull Racing ging Verstappen goed van start vanaf de tweede plaats op de grid, totdat hij moest stoppen vanwege een elektrisch probleem. Albon had de pech dat hij de laatste paar ronden de tweede plaats verloor, maar hij vocht nog steeds voor punten totdat hij ook moest stoppen vanwege een vermoedelijk elektronisch probleem gerelateerd aan de motor."

"Op dit moment onderzoeken we de oorzaken van de twee storingen, we zoeken nog naar een oplossing zodat we tijdens de tweede race op dit circuit, volgende week, wel betrouwbaar kunnen presteren."