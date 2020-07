Max Verstappen valt uit met kapotte motor

Waar veel Max-fans voor vreesden, is gebeurd. De motor van Max kan niet meer op volle toeren rijden. Het team heeft de auto terug in de garage geduwd. De RB16 van Verstappen ging de hele tijd in de anti-stall modus waardoor er geen snelheid meer in kwam en hij uit moest vallen in de pitstraat.

Hierdoor komt er geen derde overwinning op rij voor Verstappen in Oostenrijk