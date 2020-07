Valtteri Bottas: "We waren van een ander niveau als de concurrentie"

Mercedes-coureur Valtteri Bottas heeft zijn vreugde geuit over de prestaties van het team nadat hij gistermiddag op de Red Bull Ring zijn derde pole position van de Oostenrijkse Grand Prix had behaald. Bottas start morgen op pole met naast zich teamgenoot Lewis Hamilton, ondanks een korte off-track excursie en spin voor Bottas in de laatste seconden van Q3.

Na de kwalificatiesessie sprak Bottas zijn verlangen uit om te zien hoe goed zijn team presteerde en zei dat hij geloofde dat Mercedes in 'hun eigen competitie' zat.

"Ja, het voelt heel goed. Dit gevoel miste ik na de kwalificatie. De trilling die je voelt, het is iets speciaals als je de limiet opvoert en ik heb me daar duidelijk al lang op voorbereid. Het voelt zo goed. Meer kan ik niet zeggen van ons team, een geweldige baan om in onze eigen competitie te zitten. We waren vandaag van een ander niveau dan de concurrentie."

W11 indrukwekkend om te rijden

Bottas sprak ook over zijn vreugde uit over de W11 en merkte op hoe onder de indruk hij is van de prestaties en snelheid van de auto. De W11 is dit weekend tot dusver in alle trainingen en kwalificatie het snelste geweest.

De auto was het afgelopen weekend echter controversieel, aangezien Red Bull op vrijdagavond een vraag stelde aan de FIA ​​over het Dual-Axle Steering (DAS) van de auto. De FIA ​​heeft bevestigd dat het systeem legaal is en dat het niet in strijd is met de sportieve reglementen.

"Het is indrukwekkend om te zien. Het is nog maar de eerste kwalificatiesessie van het seizoen, maar ik ben zo onder de indruk van iedereen in het team. Het is echt een geweldige auto om in te rijden. Het was een goed resultaat vandaag, maar morgen is het belangrijk."