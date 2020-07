Lando Norris: "Morgen uitkijken voor Ferrari en Racing Point"

Lando Norris heeft zichzelf vanmiddag op de vierde plaats gekwalificeerd. Hij bezorgt zichzelf hiermee zijn beste startpositie in zijn prille F1-carrière en een flinke opsteker voor het hele McLaren-team. Het team uit Woking maakte zich vooral zorgen om de concurrentie van Racing Point maar die zijn ruimschoots verslagen.

Na afloop van de kwalificatie sprak Norris met Sky F1, hij zei opgelucht te zijn: "Natuurlijk ben ik blij met de vierde plaats. We hebben onze eigen verwachting waargemaakt. Vanaf het begin af aan waren de Racing Point-wagens erg snel, dus in dat opzicht hadden we niet verwacht dat we ze zouden verslaan. Toen de kwalificatie begon en de wagen met weinig benzine kon rijden kwam hij tot leven met dit als resultaat."

"Afgelopen jaar was dit circuit ook goed voor ons, we hebben vertrouwen in onze wagen en het lijkt goed te gaan. Hopelijk gaat de race morgen ook goed want we hebben hier twee raceweekenden dus wie weet kunnen we dit volgende week ook nog eens herhalen."

Uitkijken voor Ferrari en Racing Point

Tijdens het interview komt voormalig McLaren-coureur Jenson Button in gesprek met Norris, die inhaakt op de woorden over de snelheid van Racing Point. Maakt Norris zich zorgen over morgen? De 20-jarige coureur uit Bristol: "Racing Point was duidelijk sneller dan ons op vrijdag, we hadden dit tempo echt niet verwacht met een lege wagen."

"De snelheid van Ferrari in de race is echt iets waar we op moeten letten, om een bepaalde reden is hun snelheid in de kwalificatie niet goed. Datzelfde geldt voor Racing Point, die hebben een goede wagen met veel downforce. Ik denk dat hun iets beter omgaan met de bandenslijtage maar als ik in de buurt kan blijven ben ik morgen een tevreden man."