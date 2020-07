Alex Albon niet tevreden met vijfde startplaats

Tijdens de eerste kwalificatiesessie van 2020 is Alex Albon opnieuw verslagen door zijn teamgenoot Max Verstappen. De Thaise Brit kwalificeerde op P5, terwijl Verstappen op P3 zal starten morgen, met een verschil van bijna 4 tienden tussen de Red Bull-teamgenoten.

Na afloop vertelde Albon niet tevreden te zijn met zijn vijfde plaats en het beter had kunnen doen. In gesprek met Sky F1 zei Albon: "Ik ben niet echt tevreden. Ik had het beter kunnen doen dan de vijfde plaats. We hadden last van gele vlaggen en in de eerste stint zaten we achter de andere coureurs vast dus ik kon ook geen slipstream krijgen."

"Ik had echt wel sneller kunnen zijn als we in de juiste positie hadden gereden maar dat lukte helaas niet. Dat hoort er nu eenmaal bij."

Had het slechter verwacht

Toch relativeert hij door en blijkt dan enigszins tevreden te zijn met zijn vijfde plaats: "Aan de andere kant ben ik ook wel blij met die vijfde plaats want ik had het eerlijk gezegd slechter verwacht. Zonder die gele vlaggen had ik bij Lando Norris in de buurt gezeten, of ik voor hem had kunnen kwalificeren weet ik niet zeker."