Gisteren reden de coureurs voor het eerst sinds maanden weer op het asfalt in een Formule 1-wagen. De kop is eraf en de normale F1-dagen met het dagelijkse nieuws is weer begonnen. De eerste rel is al geweest en daardoor weten we nu dat het DAS-systeem van Mercedes legaal is verklaard.

Wat ook altijd hoort bij de Grand Prix-weekenden zijn video's van snelle rondjes en dan vooral vergelijkingen. Hieronder zie je de snelste rondes van Lewis Hamilton en Max Verstappen naast elkaar.