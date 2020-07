Red Bull staat mogelijk toch open voor komst Sebastian Vettel

Sebastian Vettel vertrekt aan het eind van 2020 bij Ferrari. De Duitser zal volgend jaar niet voor het team uit Maranello uitkomen en de vraag is waar hij dan zal racen, of een jaar toe gaat kijken vanaf de zijlijn. In het begin werd hij in verband gebracht met Renault, later met Mercedes en inmiddels met Racing Point - dat volgend jaar Aston Martin zal worden.

De man die hem ontdekte en naar de Formule 1 bracht was Helmut Marko. De Oostenrijker zou het een enorm verlies vinden voor de Formule 1 als Vettel volgend jaar niet in de F1 zou rijden, ook omdat hij nog steeds het record heeft van de jongste wereldkampioen ooit.

Verstappen jongste wereldkampioen

Daar wil Marko dit jaar echter verandering in brengen door Max Verstappen dat record over te laten nemen: "We willen dit jaar dat record pakken met Max Verstappen."

"Als ik er serieus over nadenk zou het echt een enorm verlies zijn als Sebastian geen F1 rijdt. Alleen al het gerucht dat hij in 2021 naast Hamilton bij Mercedes zou kunnen rijden, heeft een aardbeving in de media veroorzaakt. Dat zegt genoeg. Ik ben gewoon bang dat Toto Wolff het niet zal doen."

"Dan zou Sebastian een jaar vrij moeten nemen en zijn kansen voor 2022 moeten afwegen. Daar is hij nog jong genoeg voor."

Op de vraag of Vettel in 2022 met Red Bull zou kunnen terugkeren, zei Marko: 'We hebben contracten met Verstappen en Albon. Dat is de stand van zaken op dit moment. Er kan echter altijd iets veranderen in de Formule 1. We zullen meer weten wanneer dit seizoen eindigt."

Hiermee laat Helmut Marko, ik tegenstelling tot eerdere uitspraken de voorgaande maanden, toch een opening voor Vettel bij Red Bull in 2022.