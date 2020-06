Max Verstappen: "We hadden alle vertrouwen op een goede start van het seizoen."

Max Verstappen was helemaal klaar om te racen in Australië. Red Bull Racing had een geweldige voorbereiding op het seizoen en het hele team reisde vol goede moed naar Melbourne. Helaas kregen ze vlak voor de start van de vrijdagtrainingen te horen dat de Grand Prix was afgelast vanwege het coronavirus.

In gesprek met Ziggo Sport zei Verstappen: "We hadden er alle vertrouwen in dat we het seizoen goed konden beginnen. Daarna zijn we natuurlijk naar Australië afgereisd. We gingen er eigenlijk vanuit dat we zouden gaan starten. Vlak voordat de trainingen op vrijdag begonnen, kwam het nieuws dat het weekend was afgelast."

"Het is natuurlijk vervelend dat het seizoen niet kon beginnen, maar uiteindelijk dacht ik dat dat minder belangrijk was dan wat er in de wereld gebeurde. Toen we eenmaal thuis waren, gingen we heel snel op slot. Het is raar, je probeert het om er het beste van te maken. Dat heb ik opgelost door veel in de simulator te zitten. Ik hoop natuurlijk dat je zo snel mogelijk weer in een auto kunt stappen", besluit Verstappen.

Opening Zandvoort

Net voor de seizoensstart opende Verstappen feestelijk het vernieuwde circuit van Zandvoort. Verstappen zegt dat hij niet kan wachten om daar met een Formule 1-auto te racen.