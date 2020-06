Abiteboul: "Ocon krijgt geen voorkeursbehandeling nu Ricciardo vertrekt"

Daniel Ricciardo maakte vorige maand bekend aan het einde van 2020 te vertrekken bij Renault. Zo komt er na 2 jaar een einde aan zijn dienstverband met de Franse fabrikant. Fransman Esteban Ocon stapt dit jaar in bij Renault en maakt hierdoor zijn rentree in de koningsklasse. Er gaan geruchten dat Renault haar landgenoot voor zal trekken, maar dit wordt ontkent door Cyril Abiteboul.

Gelijke behandeling

Ricciardo kwam in 2019 voor veel geld naar het Renault-team om de eerste coureur te zijn die het team terug naar de top zou brengen. Omdat het een fabrieksteam is zou het financieel mogelijk moeten zijn, maar blijkbaar ziet Ricciardo aan het einde van de tunnel geen licht. Zijn beslissing om naar McLaren te verhuizen kwam als een verrassing voor Renault en viel niet goed bij Abiteboul. Volgens de teambaas van Renault krijgen zowel Daniel Ricciardo als Esteban Ocon een gelijke behandeling.

"Er zal geen voorkeursbehandeling zijn tussen Esteban en Daniel op grond van zijn beslissing, omdat dit niet het beleid van het team is. Laten we eerlijk zijn, het is ook geen noodzaak, we vechten niet voor een kampioenschap zoals we nu ervoor staan, dus het zou absoluut geen zin hebben en Daniel zal volledig betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces van de auto."