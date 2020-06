Alex Zanardi voorlopig in coma en kan beide ogen verliezen

Het gezichtsvermogen van Alex Zanardi loopt gevaar als gevolg van het ongeluk dat hij had met zijn handfiets waardooor hij in coma is gebracht met ernstig gezichts- en hoofdletsel. Giuseppe Olivieri, de neurochirurg die de voormalige F1-coureur opereerde, maakte dinsdag bekend dat de 53-jarige Italiaan nog 10-15 dagen in coma zal blijven.

Tegenover Sky Sport 24 vertelde hij: "We weten niet hoeveel van de coma te wijten is aan de medicijnen en hoeveel aan de neurologische aandoeningen."

Kritieke situatie

Olivieri prees de dokter die in eerste instantie voor Zanardi zorgde nadat hij tijdens een race aan de verkeerde kant van de weg was beland en een vrachtwagen hem niet meer kon ontwijken en aanreed.

"De grootste verdienste is van de anesthesioloog die hem correct heeft geïntubeerd. Het was moeilijk om het midden op straat te doen met een patiënt in die toestand."

Een update van het Santa Maria alle Scotte-ziekenhuis in Siena, Italië, zei dinsdag dat het neurologische beeld onveranderd blijft in kritieke toestand: "De patiënt blijft verdoofd, geïntubeerd en mechanisch beademd."

Er wordt gespeculeerd dat de ernstige verwondingen aan het gezicht van de voormalig Williams-coureur hem zijn gezichtsvermogen zou kunnen kosten. Een bron meldt aan Blick: "Zanardi dreigt beide ogen te verliezen."