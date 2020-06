Max Verstappen proefpersoon van biometrisch shirt

Marelli Motorsport en OMP Racing hebben onlangs aangekondigd dat het ontwikkelde biometrische brandwerende shirt dat door de twee bedrijven is ontwikkeld, door de FIA ​​is goedgekeurd. Dit shirt kan allerlei fysieke informatie lezen en naar het team bij de pitmuur sturen. Dit omvat stress, vermoeidheid, hartslag en ademhaling. Max Verstappen is mogelijk de eerste coureur die het shirt gebruikt.

De Italiaanse krant Corriere della Sera schrijft dinsdag dat Max Verstappen de eerste coureur is die het VISM-shirt tijdens een race gebruikt. Het Vital Signs Monitor overhemd is brandwerend en voldoet dus aan de eisen van een gewoon t-shirt. In het geval van Verstappen zou het een test zijn, waarna het shirt in de toekomst wellicht meer zal worden gebruikt.

Het praktisch nut van het shirt is vooral belangrijk bij problemen op de baan. Bij een crash ontvangt het team direct de belangrijkste informatie, maar kunnen ze ook vooraf zien hoe het lichaam reageert op de data. Bijvoorbeeld voordat de impact daadwerkelijk volgt. Dit alles kan nodig zijn voor de juiste hulp bij een ernstig ongeval.

Het is nog niet duidelijk wanneer Verstappen het shirt gaat dragen tijdens een race. De Nederlander heeft hierover zelf nog geen uitspraken gedaan.