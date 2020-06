Ecclestone hoopt op eerlijk spel van Ferrari in 2020

Aan het eind van 2020 vertrekt Sebastian Vettel bij Ferrari en resten hem twee keuzes: Stoppen met de Formule 1 of bij een ander team zijn carrière vervolgen. Bij Ferrari is altijd één van de twee coureurs voorgetrokken en het lijkt er sterk op dat het zeker vanaf nu Charles Leclerc zal zijn.

De voormalige baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is een belangrijke bondgenoot en vriend van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Hij hoopt dat Ferrari eerlijk blijft en niet Sebastian Vettel gaat benadelen.

"Het enige doel van Sebastian is nu om sneller te zijn dan Charles Leclerc. Zowel in de kwalificatie als in de race. Ferrari kan teamorders vergeten, maar ik hoop dat ze eerlijk spel spelen met Sebastian", voegde hij eraan toe, verwijzend naar de duidelijke hiërarchische verschuiving bij het beroemde Italiaanse team.

Maar zelfs als de situatie voor Vettel in 2020 moeilijk is, verwacht de 89-jarige Ecclestone dat de Duitser er tegenop gewassen is: Sebastian is daar mentaal te sterk en te alert voor. Hij is een echte professional."