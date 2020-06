Helmut Marko: "Lewis Hamilton heeft zich verontschuldigd"

Helmut Marko heeft bevestigd dat wereldkampioen Lewis Hamilton zijn excuses heeft aangeboden voor het misverstand van deze week in de media. De Mercedes-coureur had de Red Bull-official beschuldigd van racisme nadat Marko werd geciteerd, waarin werd gesuggereerd dat Hamilton zich liet leiden door de Black Lives Matter-beweging.

Marko zou niets doen

De opmerkingen die aan Marko werden toegeschreven waren echter vals. Marko zei dat Red Bull nu juridische stappen overweegt tegen de website die ze heeft gepubliceerd.

"Als het aan mij lag, zou ik niets doen. We leven in een tijd waarin krankzinnigheid niet met meer krankzinnigheid bestreden mag worden. Maar sinds Red Bull Racing werd genoemd, onderzoeken de Britten of ze juridische stappen willen ondernemen tegen de website. Het ligt niet meer in mijn handen", aldus de Oostenrijker tegenover AutoBild.

Voor wat de uitspraken van Hamilton ziet Marko dit als een afgesloten hoofdstuk: "Lewis is gewoon toegewijd, dat is een goede zaak. Hij heeft zijn excuses aangeboden en daarmee is het afgelopen."

Aan de andere kant staan ​​de F1-autoriteiten stevig achter Hamilton's laatste poging tot politieke aangelegenheden, waaronder het Spaanse stierenvechten, de vernietiging van standbeelden en zelfs het Belgische kolonialisme.

FIA-president Jean Todt: "Ik heb het grootste respect voor Lewis Hamilton en zijn werk op sociale media."

Yath Gangakumaran, directeur Strategie van de Formule 1, voegde toe: "Wat Lewis heeft gedaan, helpt ons de veranderingen die we in de Formule 1 willen zien, te versnellen. De dagen dat een atleet zich achter zijn sport kon verschuilen zijn voorbij."