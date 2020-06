Lewis Hamilton wil protesteren tijdens Oostenrijkse Grand Prix

Lewis Hamilton houdt de gemoederen de laatste weken flink bezig. Hoewel hij vorige week nog met Mercedes in Silverstone eindelijk weer een dag in een F1-wagen kon rijden is hij vooral in het nieuws met alles rondom de Black Lives Matter-discussie en protesten.

De Brit had vroeger al veel met racisme te maken. Op platformen zoals Twitter, Youtube en Instagram zijn diverse filmpjes te zien van een jonge Hamilton die als enige donkere jongen aan het karten is en toen al openlijk sprak over het racisme waarmee hij te maken had en dat er naar hem anders werd gekeken.

Protest live op TV

De Mercedes-coureur riep enkele dagen geleden zelfs op om overal ter wereld standbeelden van slavenhandelaren af te breken, het was genoeg geweest en de wereld moet veranderen, zo vindt de zesvoudig wereldkampioen Formule 1.

Nu de F1 over enkele weken weer van start gaat wil Hamilton zelfs een stapje verder gaan en het wereldpodium dat de Formule 1 biedt, gebruiken om te protesteren. Zeker gezien er op dit moment weinig sport is en er geen fans op de tribune zitten zullen veel mensen via de televisie de F1-races bekijken. De verwachting is dan ook dat er een record komt met het aantal tv-kijkers.

De verhalen die gaan zijn dat Hamilton live op TV een protest wil inzetten zodat iedere kijker meekrijgt hoe Hamilton erover denkt en het zorgt voor discussie. Volgens de Daily Mail zou Hamilton tijdens de Oostenrijkse Grand Prix willen knielen. Deze vorm van protest werd enkele jaren geleden in het leven geroepen in Amerika over de oneerlijke manier van het behandelen van donkere mensen.

Of de FIA en de FOM het protest toe zullen staan, of kunnen tegenhouden is nog niet bekend.