Norris gaat mogelijk meer risico nemen in kort F1-seizoen

Lando Norris is pas 20 jaar maar zorgt voor veel lol en heeft een uitgesproken mening. Dat brengt vaak leuke interviews met zich mee en een ongedwongen sfeer. De jonge Brit heeft veel plezier in het racen in de Formule 1 en is een leuke toevoeging aan het rijtje coureurs die op de grid staan.

De McLaren-coureur hoopt dit jaar weer hoge ogen te kunnen gooien en denkt dat het middenveld dicht op elkaar zal rijden. Dat gecombineerd met een kort F1-seizoen zorgt ervoor dat Norris misschien wel meer risico gaat nemen als hij vooraf had bedacht, zo laat hij weten tijdens een interview.

"We hebben dit jaar met de 2020-wagens slechts op één circuit gereden. Misschien dat dit niet de juiste weergave is van hoe goed of slecht ieder team is. Misschien is ook niet iedereen voluit gegaan en hebben we niet gezien waar ieder team staat. Ik denk dat het middenveld ontzettend dicht bij elkaar zal zitten. De drie topteams staan iets boven de rest. Wij hebben progressie geboekt maar ik ben er zeker van dat de concurrentie die progressie ook heeft gemaakt."

"Er staat veel druk op het team op de volgende stap ook te kunnen maken, zoals we vorig jaar hebben gedaan. Ik denk ook dat veel fans dat denken en verwachten maar het is echt niet makkelijk om een F1-wagen sneller te maken en op hetzelfde niveau als de top teams te komen. We werken er naartoe, we maken progressie."