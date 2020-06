Max Verstappen: "Het hele team wil dit jaar kampioen worden"

Max Verstappen kan over bijna twee weken weer in zijn RB16 stappen. Hij kan tijdens de eerste Grand Prix van het jaar meteen het record van Alain Prost evenaren maar ook een nieuw record op zijn naam zetten. De Grand Prix van Oostenrijk werd door Alain Prost in 1983, 1985 en 1986 gewonnen. Mocht Max Verstappen op 5 juli de Oostenrijkse Grand Prix weer op zijn naam weten te schrijven dan is hij samen met Prost de enige coureur die drie keer heeft gewonnen in Spielberg maar de eerste coureur die dit drie keer achter elkaar wist te doen.

Doelstelling is kampioenschap

De Nederlander legt zich echter niet neer bij één overwinning. In gesprek met RTL Duitsland is de doelstelling van de Nederlander maar ook van het team duidelijk: "Ik wil ervoor zorgen dat ik elke race om de overwinning kan strijden. Het hele team richt zich op het kampioenschap."

"Het zal een drukke kalender worden maar ik kijk erg uit naar de start van het seizoen na deze lange pauze. Ik heb geen zomervakantie nodig!"

Helaas zijn er in tegenstelling tot de voorgaande jaren geen toeschouwers aanwezig op het circuit in Spielberg. Jammer maar dat leidt de 22-jarige Nederlander niet af: "Het gaat er uiteindelijk om dat ik die race kan winnen."