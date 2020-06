Jean Alesi: "Het is goed dat Vettel Ferrari verlaat, hij had ook geen geluk"

Sebastian Vettel begint over 3 weken aan zijn laatste seizoen voor Ferrari. Met die wetenschap gaat hij op jacht naar zijn mogelijk eerste titel met het Italiaanse team, het betekent echter ook meteen zijn laatste mogelijkheid. Na 6 seizoen bij het team uit Maranello scheiden de wegen van Vettel en Ferrari.

Waar de 32-jarige coureur volgend jaar rijdt is de grote vraag, net als of hij volgend jaar wel in actie komt in de Formule 1. Hij heeft nog geen keus gemaakt en neemt zijn tijd om af te wegen waar hij goed aan doet. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 wordt onder andere gelinkt aan Mercedes en Aston Martin, twee teams die beiden onder de hoede van Toto Wolff vallen.

Vettel had geen geluk

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi heeft een eigen kijk op het vertrek van Vettel. In gesprek met La Gazzetta dello Sport blikt hij terug op de jaren die Vettel reed voor Ferrari. Alesi: "Sebastian Vettel kwam als wereldkampioen, had het hele team achter zich en wist geen races te winnen omdat het in de Formule 1 vaak draait om geluk."

"Vergeet niet Michael Schumacher. Hij kwam naar Ferrari en nam het hele management van Benetton mee. Het kostte daarna nog 5 jaar om een wereldtitel te winnen."

"Vettel arriveerde in Maranello met een helm, een racepak en zijn ervaring. Het pakte niet uit zoals iedereen gehoopt had, daarom is het goed dat hij nu vertrekt bij Ferrari. Had hij langer gebleven, dan was zijn reputatie eraan gegaan en een groot coureur met 4 titels verdient dat niet."