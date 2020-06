Kansen stijgen voor F1-races op Imola en Mugello

Imola heeft zijn kansen vergroot om een terugkeer naar de F1-kalender in 2020 veilig te stellen. Het circuit in San Marino gaf vrijwel meteen aan het begin van de coronacrisis te kennen een race te willen organiseren mocht de FOM het nodig achten en nieuwe locaties te zoeken.

Nu de Grand Prix van Italië in Monza begin september gewoon door zal gaan is het de vraag of er nog een tweede Grand Prix gehouden zal worden in het Zuid-Europese land. Dat de kansen stijgen voor zowel Mugello als Imola wordt inmiddels duidelijk. De FOM lijkt moeite te hebben om alles te organiseren voor races buiten Europa. Hierdoor stijgen de kansen voor beide Italiaanse circuits.

FOM wil naar Mugello

Tevens heeft de FOM het idee om de 1000ste Formule 1-race voor Ferrari op Mugello te houden, het thuiscircuit van het Italiaanse team. Dat zou de race na Monza moeten worden.

Sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn geeft toe dat er bij onvoorziene gebeurtenissen zoals nu wordt gekeken naar nieuwe locaties: "Ik denk dat Bahrein en Abu Dhabi twee laatste races van het seizoen zullen zijn. Zo is hoe het er nu voor staat. Dat geeft ons op dit moment een kalender met 10 races. We zullen tussen de 8 Europese races en 2 laatste in het Midden-Oosten minimaal 5 of 6 andere locaties moeten vinden om goed te kunnen racen."

Imola heeft Grade 1-Licentie

La Gazzetta dello Sport onthult dat San Marino een grote kans maakt met het circuit Imola, aangezien het de benodigde werkzaamheden die gevraagd waren door de FIA naar goedkeuring heeft uitgevoerd. Hierdoor heeft Imola weer de Grade 1-status gekregen, die vereist is om een F1-race te mogen organiseren.

"Met de homologatie zijn we ook in staat om een Formule 1-race te kunnen organiseren, waarbij ons circuit voldoet aan alle parameters die de FIA vereist. We hopen dat deze droom werkelijkheid kan worden", aldus Imola-president Uberto Selvatico Estense.