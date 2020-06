Voorlopig geen operatie voor Michael Schumacher vanwege coronavirus

Michael Schumacher zal volgens de krant The Guardian in feite niet snel worden geopereerd. Internationale media meldden deze week dat de F1-legende een hartceltransfusietherapie zou ondergaan door professor Philippe Menasche, die zei dat het doel is om het zenuwstelsel van Michael te regenereren.

Neurochirurg Dr. Nicola Acciari zei ook dat de voormalige Ferrari- en Mercedes-coureur lijdt aan spieratrofie en osteoporose.

Maar de krant Guardian zegt dat het nieuws over de 51-jarige Duitser 'onnauwkeurig' is.

"De familie Schumacher weigerde commentaar te geven op berichten die donderdag op grote schaal werden gepubliceerd, maar er wordt aangenomen dat ze een dergelijke operatie niet zouden overwegen tijdens de uitbraak van het coronavirus," zei journalist Giles Richards.

"Het is duidelijk dat hoewel een operatie op een gegeven moment kan plaatsvinden, dit niet zal gebeuren terwijl de gezondheidsrisico's verbonden aan het coronavirus blijven bestaan", voegde hij eraan toe.