McLaren kan geen oude F1-wagen testen door Honda

Diverse F1-teams testen deze week op een circuit in Europa. Als voorbereiding op de uitgestelde seizoensstart van de Formule 1, die het eerste weekend in juli zal plaatsvinden in Oostenrijk, gaan diverse teams en coureur met 2 jaar oude F1-wagens testen.

Volgens de reglementen is dat toegestaan, en daardoor kunnen de coureurs weer het gevoel krijgen. De teams willen vooral voor het personeel en de coureurs de procedures testen en optimaal voorbereid zijn. Zo zal Mercedes komende twee dagen op Silverstone testen, net als Ferrari alleen is van het Italiaanse team nog niet bekend wanneer. De locatie zal vermoedelijk Fiorano zijn.

Honda heeft geen motoren

McLaren wil ook graag met een oude F1-wagen testen, om zo Lando Norris, Carlos Sainz en de monteurs te helpen met de voorbereidingen op de herstart van het F1-seizoen. Dit gaat echter niet lukken vanwege het gebrek aan Honda-motoren.

F1-regels staan niet toe dat moderne auto's worden gereden buiten twee promotiedagen van niet meer dan 100 km, maar wat 'Testing of Previous Cars' wordt genoemd, zorgt ervoor dat oude wagens van 2016-2018 kunnen worden gebruikt.

Maar aangezien McLaren Honda-motoren gebruikte van 2015-2017 en in die specificatie moet draaien, zijn er geen motoren beschikbaar. Ook gaat het geen promotiedag houden met de huidige auto.

Teambaas Andreas Seidl zei tegenover Sky Sports: "We hebben voor onze coureurs helaas niet de mogelijkheid om een oude F1-wagen van 2 jaar oud in te zetten. Dat komt door de Honda-motoren die we destijds hadden. Zoals iedereen heeft gezien is Lando al enige tijd actief in de karting en rijdt hij enkele testsessies met een F3 wagen van Carlin. We bekijken de mogelijkheden om dit ook voor Carlos te regelen. Daarnaast zullen beide coureurs ook in de simulator zitten."