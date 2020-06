Helmut Marko: "Max Verstappen van streek geraakt door coronacrisis"

Dr. Helmut Marko geeft toe dat de corona-crisis Max Verstappen van streek heeft gemaakt. De Red Bull-official zegt dat zijn Nederlandse topcoureur niet zal deelnemen aan een aantal geplande promotie-evenementen voorafgaand aan de back-to-back seizoensherstart in Oostenrijk.

Verstappen wil risico's vermijden

Tegenover het Duitse RTL zegt Marko: "Ik moet zeggen dat hij angstig is. We hadden een aantal evenementen gepland, maar de beveiligingsmaatregelen waren niet echt optimaal. Dat is begrijpelijk. Hij wil wereldkampioen worden, hij wil dit jaar de jongste wereldkampioen ooit worden, dus hij wil elk risico vermijden."

"De meeste coureurs wonen in Monaco, waar de veiligheidsmaatregelen erg streng waren, dus ze zullen allemaal goed beschermd en voorbereid naar hier naar Oostenrijk komen."

Marko zei dat hij Verstappen hoopt te begroeten met een echte handdruk in juli. "Er zijn nog vier weken over, maar met de versoepeling en de cijfers die we in Oostenrijk hebben, hoop ik dat we zoals gewoonlijk een handdruk kunnen krijgen van Max", glimlachte hij.

Geen media aanwezig in Oostenrijk

Marko zei dat er strikte virusveiligheidsprotocollen zijn voor de twee races in Oostenrijk en bevestigde dat de media zullen worden uitgesloten.

"Het zal eigenlijk makkelijker zijn voor degenen die de hele tijd met de pers omgaan omdat het allemaal geannuleerd wordt", lachte hij. "Kimi Raikkonen zegt sowieso niet veel, maar deze keer kan hij niets zeggen!"

Marko bevestigde ook de bewering van F1-CEO Chase Carey dat zelfs als een coureur positief test op coronavirus, het racen doorgaat. "Die coureur zal zijn eigen isolatieruimte betrekken en, heel belangrijk, het evenement zal niet in gevaar komen", zei de Oostenrijker.