McLaren looft nieuwe regels: "Overwinning voor Formule 1"

Bij het team van McLaren zijn de nieuwe reglementen voor de komende jaren met gejuich onthaald. De invoering van een budgetlimiet van 145 miljoen dollar voor 2021 maakt het qua kosten overzichtelijker voor de renstallen. En de introductie van het windtunnel-handicap systeem moet de teams dichter bij elkaar brengen, wat de kans op (incidenteel) succes vergroot.

McLaren-baas Zak Brown doet dan ook weinig om zijn enthousiasme te verbergen. "Dit is een overwinning voor de Formule 1. Dit is een cruciaal moment voor de koningsklasse van de autosport. De financiële situatie was al een tijdje niet rooskleurig en als we niets hadden gedaan, was de toekomst van de Formule 1 in gevaar gekomen."

De Amerikaan vervolgt: "Een uniform budgetplafond en een concept waarbij de inkomsten nog evenrediger over de teams verdeeld worden zullen voor een spannendere competitie zorgen. Meer mensen zullen de sport gaan volgen, live of via de televisie. Dat drijft de revenuen verder op en zorgt op de lange termijn voor een financieel gezonde situatie voor de teams en de sport. Uiteindelijk zijn de fans de grote winnaars. En als de fans winnen, wint de sport."

McLaren-teambaas Andreas Seidl sluit zich daarbij aan. "Het zijn moeilijke tijden, voor iedereen. Het is mooi om te zien hoe alle teams de handen ineen hebben geslagen om de juiste stappen te zetten en zich in te zetten voor de toekomst van de Formule 1."

Ontslagen

Het is niet verwonderlijk dat juist McLaren deze kostenbesparende maatregelen bejubelt. De Britse autofabrikant achter het gelijknamige Formule 1-team kondigde eerder deze week aan dat als gevolg van de coronacrisis 1.200 banen verdwijnen in Woking. Ook de autosporttak ontkomt niet aan gedwongen ontslagen, al blijft het op die afdeling beperkt tot 70 werknemers die het veld moeten ruimen.