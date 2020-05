Uitstel Concorde Agreement biedt Sebastian Vettel kansen

De Formule 1 overweegt om de nieuwe Concorde Agreement - de verzameling commerciële en sportieve afspraken met de teams - uit te stellen. Eigenlijk had de koningsklasse van de autosport dit jaar met de renstallen om de tafel moeten zitten om nieuwe afspraken te maken, maar door de uitbraak van het coronavirus is de focus op de korte termijn gericht.

Alle aandacht van Formule 1-baas Chase Carey en sportief directeur Ross Brawn gaat nu uit naar het samenstellen van een nieuwe kalender voor het seizoen 2020 en het overeind houden van de teams. Het contractueel binden van de renstallen aan de Formule 1 is even van later zorg. En dat is mogelijk goed nieuws voor Sebastian Vettel, meldt F1-Insider.com.

De Duitser is na dit jaar transfervrij en lijkt zijn zinnen gezet te hebben op een stoeltje bij Mercedes. Alleen is het momenteel zeer de vraag of Mercedes wel met een eigen fabrieksteam doorgaat in de Formule 1 of dat het zich weer wil beperken tot de rol van motorleverancier. Oud-teambaas Eddie Jordan is ervan overtuigd dat Mercedes de eigen renstal gaat verkopen.

Uitstel

Met het uitstel van een nieuwe Concorde Agreement wacht Mercedes daar mogelijk nog even mee. Carey heeft gezegd dat als er voor het einde van dit jaar nog geen nieuw akkoord ligt, de huidige voorwaarden ook volgend jaar zullen gelden. Dat biedt uitkomst voor Mercedes, dat twijfelt of het zich weer voor langere termijn aan de Formule 1 moet verbinden.

Als die voorwaarde verdwijnt, kan Mercedes ervoor kiezen om in elk geval tot eind 2021 met een fabrieksteam in de Formule 1 actief te blijven. Dan kan de Duitse renstal voor dat seizoen een koningskoppel met Vettel naast Lewis Hamilton formeren. Mercedes-moederbedrijf Daimler is voor, maar teambaas Toto Wolff en Hamilton zien de komst van Vettel volgens F1-Insider.com niet zitten.