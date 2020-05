De aandrijflijn is een van de meest complexe en verfijnde stukjes techniek in de hedendaagse Formule 1. Bij Mercedes is Hywel Thomas als Power Unit Director verantwoordelijk voor de krachtbronnen. In de nieuwste aflevering van Simple Science geeft hij tekst en uitleg over hoe een Formule 1-motor in elkaar steekt, het verschil tussen vermogen en koppel, wat 'derates' zijn en nog veel meer.