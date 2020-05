Lewis Hamilton 'frisser en gezonder' op jacht naar verbeteringen

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1 en won in de voorbije zes seizoenen vijf maal de titel. Van enige verslapping of verzadiging is bij de Brit echter nog geen sprake. Hij benut de huidige lockdown dan ook om zich waar het kan nog verder te verbeteren. De concurrentie is gewaarschuwd, Hamilton is nog lang niet klaar met de Formule 1.

"Door de uitbraak van het coronavirus hebben we een soort sabbatical gekregen en ik geniet er wel van", begint de regerend kampioen. "Ik voel me frisser en gezonder dan ik ooit geweest ben. De grootste opgave is om mentaal scherp te blijven. De ene dag ben je lui, de volgende dag sta je er weer positief in. De sleutel is om dingen te zoeken waar je plezier in schept en waar je eerder misschien geen of te weinig tijd voor had. Verspil geen tijd, dat is volgens mij het belangrijkste."

Hamilton concentreert zich op zijn zwakke plekken. "Deze tijd biedt me de kans om me te richten op mijn zwakke plekken. Saaie dingen als kuitspieren trainen en oefeningen om de bilspieren te versterken. Leuk is het niet, maar belangrijk is het wel. In de sportschool train je vaak de grote spiergroepen, terwijl de kleine spiergroepen net zo belangrijk zijn. Daar probeer ik een volgend niveau in te bereiken, hoe kan ik fitter dan ooit aan de start van het seizoen verschijnen?"

Roestig

De start van het seizoen 2020 laat vooralsnog op zich wachten. Op 5 juli in Oostenrijk is het hopelijk zover. Hamilton is benieuwd hoe dat dan gaat. "We stappen in de auto en in de eerste vrije training op vrijdag zijn we waarschijnlijk zo roestig als het maar zijn kan. Het is interessant om te zien hoe dat uitpakt. Ik heb aan de telefoon gehangen met mijn team, met race-engineer Peter Bonnington en strateeg James Vowles, om te bepreken wat we kunnen doen om er zo min mogelijk last van te hebben."

"Ik kruip vermoedelijk wel in de simulator, een bezigheid waar ik niet van hou. Dit soort middelen moeten we wel gebruiken om te zorgen dat we aan de start staan alsof we geen enkele race gemist hebben. Dat is nu het voornaamste, hoe kunnen we in Oostenrijk arriveren alsof we al tien Grands Prix achter de rug hebben? Dat is de uitdaging. Ik weet niet of het mogelijk is, maar het is wel een mooi mikpunt", aldus Hamilton.