Provincie gevraagd om op te treden tegen Circuit Zandvoort

De Partij voor de Dieren heeft de provincie Noord-Holland verzocht om op te treden tegen het circuit van Zandvoort. Aanleiding hiervoor is een gestorte asfaltlaag die als ondergrond voor een tijdelijke tribune bij de Grand Prix van Nederland moest gaan dienen. Voor de tijdelijke tribune was wel een vergunning verleend, maar het storten van asfaltbrokken behoorde niet tot de afspraken.

Stichting Natuurbelang stelde dit vorige week aan de kaak en de Partij voor de Dieren in Noord-Holland haakt daar nu op in. "Door het storten van asfaltbrokken wordt het straks geen leefgebied, maar een gifgebied", zegt de partij volgens NHnieuws.nl. De fractie in de Provinciale Staten verwacht dat de provincie het circuit dwingt om de schade aan de natuur te herstellen.

Volgens Stichting Natuurbelang heeft Circuit Zandvoort over een groot oppervlak asfaltbrokken gestort die als verharde ondergrond moeten dienen voor die tijdelijke tribunes. Daarmee zijn delen van het leefgebied van de beschermde zandhagedis en rugstreeppad definitief vernietigd. Dat is in strijd met de ontheffing van de milieuvergunning, aldus de natuurorganisatie.