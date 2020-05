Toenaderingspoging F1 tot Magny-Cours zonder resultaat

Magny-Cours heeft een aanbod vanuit de Formule 1 om dit jaar een Grand Prix zonder publiek, een zogenaamde 'spookrace', te organiseren afgeslagen. Dat bericht brengt de Franse krant L'Equipe. Formule 1-eigenaar Liberty Media zou diverse Europese circuits met een Formule 1-licentie benaderd hebben voor een race achter gesloten deuren, waaronder Magny-Cours.

Met name circuits in afgelegen gebieden, ver weg van dichtbevolkte grote steden, zijn sinds de uitbraak van het coronavirus in trek om de herziene Formule 1-kalender voor 2020 vorm te geven. Vandaar dat Magny-Cours ook in beeld is gekomen, maar circuitdirecteur Serge Saulnier laat weten dat zijn baan geen kandidaat is voor een Grand Prix dit jaar. Paul Ricard, normaal gesproken gastheer voor de Franse Grand Prix, gaf geen commentaar op de mislukte toenaderingspoging van de Formule 1 tot Magny-Cours.

In Duitsland doen ondertussen verhalen de rondte dat de Hockenheimring bereid is twee Grands Prix te organiseren. Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat het circuit als enige voorwaarde stelt dat de Formule 1 zelf voor de operationele kosten van de evenementen opdraait. Chase Carey en Ross Brawn zijn nog altijd druk bezig om de kalender in een nieuwe vorm te gieten. Dat de aftrap van het seizoen 2020 op 5 juli plaatsvindt in Oostenrijk staat wel zo goed als vast.