'Aankondiging transfer Carlos Sainz naar Ferrari aanstaande'

Het team van Ferrari laat er geen gras over groeien. De Scuderia heeft de opvolger van Sebastian Vettel al bijna binnen, melden diverse Spaanse en Italiaanse media. De keuze is gevallen op McLaren-rijder Carlos Sainz. Alleen de details scheiden Ferrari en Sainz nog van een overeenkomst.

De aankondiging dat de Spanjaard na dit jaar naar Maranello verhuist, zou al aanstaande zijn. Mogelijk deze week nog zal Ferrari bekendmaken dat ze in zee gaan met Sainz, zo valt te lezen in buitenlandse media. Hij moet in 2021 samen met Charles Leclerc de eer van de Scuderia verdedigen.

De zoon van de rallylegende met dezelfde naam debuteerde in 2015 in de Formule 1, gelijktijdig met Max Verstappen. De twee waren dat jaar teamgenoten bij Scuderia Toro Rosso. Na dik een jaar schoof Verstappen door naar hoofdmacht Red Bull Racing en bleef Sainz achter bij het opleidingsteam. Na een tussenstap bij Renault rijdt hij sinds 2019 voor McLaren.

Nu lijkt Sainz via een omweg toch bij een van de drie topteams in de Formule 1 terecht te komen, al bestaan er de nodige twijfels over het vormpeil dat Ferrari komend seizoen tentoon kan spreiden. Tijdens de wintertests liet de Scuderia in elk geval geen verpletterende indruk achter. En aangezien de huidige auto's meegaan naar volgend seizoen, voorspelt dat weinig goeds voor 2021. Maar dat doet niets af aan de mythische status van de Italiaanse renstal.