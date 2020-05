Christian Horner: "Mercedes zette F1 voor het blok in Australië"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft nog altijd een nare smaak in zijn mond over de gang van zaken rondom de Australische Grand Prix eerder dit jaar. Het circuit van Albert Park in Melbourne zou op 15 maart het strijdtoneel zijn voor de opening van het Formule 1-seizoen 2020. Een besmet teamlid van McLaren zette echter een proces in gang dat uiteindelijk leidde tot het afblazen van het evenement.

Christian Horner schrijft in een column voor de website van Red Bull Racing over de gang van zaken in Australië: "Op dat moment voelde de beslissing om de Grand Prix te annuleren overhaast, aangezien niet alle feiten bekend waren. Het was één positief geval in een paddock met duizenden mensen. McLaren had het volste recht om te besluiten niet deel te nemen aan het weekend, maar er staat niks in de reglementen dat het evenement dan niet door kan gaan of dat de andere teams hetzelfde moeten doen."

"Gezien de richtlijnen van dat moment en het feit dat andere sportevenementen in Australië toen gewoon nog doorgingen, pushte ik om te racen in Melbourne. Nogmaals, er was slechts één positieve coronatest en er heerste verdeeldheid onder de teams. Ross Brawn belde FIA-voorzitter Jean Todt en hij gaf aan dat de meerderheid het voor het zeggen zou hebben. Ross zou de laatste stem hebben in een beslissing over het lot van de Grand Prix."

"In eerste instantie was hij met mijn suggestie eens om het nog 24 uur aan te kijken en meer tests uit te voeren. Maar snel na dat overleg belde Ross me al om te zeggen dat ze een probleem hadden. Mercedes had hun standpunt gewijzigd. Ze wilden niet meer racen en zouden ook hun klantenteams niet van motoren voorzien. Daardoor kwam de situatie op zijn kop te staan en veranderde de uitkomst. De Formule 1 was voor het blok gezet en kon niet anders dan de Grand Prix schrappen."