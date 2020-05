Charles Leclerc bedankt Sebastian Vettel voor leerzame ervaring

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft een eerbetoon aan teamgenoot Sebastian Vettel gebracht. De jonge Monegask heeft volgens eigen zeggen een hoop opgestoken van zijn ervaren stalgenoot. Eerder vandaag maakten Vettel en Ferrari bekend dat aan hun samenwerking een einde komt na 2020. Leclerc zal in 2021 te maken krijgen met een nieuwe teamgenoot.

Hij geeft toe dat het met Vettel niet altijd koek en ei is geweest op de baan, met als beste voorbeeld misschien wel hun botsing tijdens de Braziliaanse Grand Prix van vorig jaar. Maar onderaan de streep is Leclerc blij dat hij onder de vleugels van een viervoudig wereldkampioen heeft kunnen leren. "Ik heb nooit eerder zoveel geleerd van een teamgenoot als met Sebastian, daar ben ik hem zeker dankbaar voor."

"Het is een eer geweest om Sebastian als teamgenoot te hebben, dat is het nog steeds overigens. We hebben spannende momenten meegemaakt op de baan. Sommige momenten pakten goed uit, andere momenten eindigden niet zoals we wilden. Maar er is altijd wederzijds respect geweest, ook al heeft de buitenwacht dat niet altijd als dusdanig geïnterpreteerd", aldus Leclerc.