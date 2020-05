Officieel: Ferrari en Sebastian Vettel na dit jaar uit elkaar

Ferrari heeft bekendgemaakt dat Sebastian Vettel na 2020 vertrekt bij het team. De onderhandelingen over een nieuw contract hebben niets opgeleverd. Vettel rijdt sinds 2015 in dienst van de Scuderia. De viervoudig wereldkampioen werd gehaald van Red Bull Racing om Ferrari aan nieuwe titels te helpen, maar hij bleef steken bij twee tweede plaatsen in het kampioenschap.

Sebastian Vettel: "Mijn relatie met Scuderia Ferrari komt na dit jaar ten einde. Om de best mogelijke resultaten te behalen in deze sport is het van vitaal belang dat alle partijen in perfecte harmonie samenwerken. Het team en ik zijn tot het besef gekomen dat het verlangen om na 2020 met elkaar verder te gaan niet langer wederzijds was. Financiële zaken hebben geen rol gespeeld in deze beslissing. Dat is niet waar ik aan denk bij dit soort belangrijke beslissing en dat zal ik nooit doen."

"Wat de afgelopen maanden is gebeurd heeft er bij velen van ons toe geleid dat we zijn gaan nadenken over wat onze prioriteiten in het leven zijn. Je moet verbeeldingskracht gebruiken en een nieuwe aanpak toepassen op een situatie die is veranderd. Ik ga zelf de tijd nemen om te reflecteren op wat echt telt wat betreft mijn toekomst."

"Scuderia Ferrari neemt een speciale plek in de Formule 1 in en ik gun ze alle successen die ze verdienen. Ik wil de hele Ferrari-familie en alle tifosi wereldwijd bedanken voor de steun die ik door de jaren heen heb mogen ontvangen. Mijn doel voor komend seizoen is om mijn periode bij Ferrari positief af te sluiten en meer mooie momenten samen toevoegen aan de mooie momenten die we samen al beleefd hebben."

Reactie Ferrari

Ferrari-teambaas Mattia Binotto: "Dit is een gezamenlijke beslissing geweest van Sebastian en ons. Beide partijen zijn van mening dat dit het beste is. Het was geen makkelijk besluit gezien de waarde van Sebastian als coureur en als persoon. Er was geen specifieke aanleiding die hiertoe heeft geleid, behalve het gedeelde geloof dat de tijd gekomen was dat onze wegen moeten scheiden."

"Sebastian maakt onderdeel uit van de geschiedenis van Ferrari. Met veertien Grand Prix-zeges is hij de op twee na meest succesvolle coureur voor ons team geweest. Hij is ook de rijder die de meeste punten voor Ferrari behaald heeft. In vijf jaar samen is hij drie keer in de top drie van het kampioenschap voor rijders geëindigd, wat zijn bijdrage aan de constante aanwezigheid van Ferrari in de top van de Formule 1 onderstreept."

"Namens iedereen bij Ferrari wil ik Sebastian Vettel bedanken voor zijn professionaliteit en de menselijke kwaliteiten die hij de afgelopen vijf jaar tentoongespreid heeft. We hebben samen veel mooie momenten meegemaakt. We zijn er alleen nog niet in geslaagd om samen een wereldtitel te veroveren, wat voor hem zijn vijfde titel zou betekenen. Wie weet, wij geloven nog steeds dat we veel uit het ongebruikelijke seizoen 2020 kunnen halen."