Medeleven Liberty Media niet te verwarren met liefdadigheid

Formule 1-eigenaar Liberty Media leeft mee met de teams in de koningsklasse van de autosport en de promotors van de Grands Prix, maar hun bereidheid om alle renstallen en race-organisatoren overeind te houden of tegemoet te komen kent ook grenzen. Dat verkondigde Formule 1-baas Chase Carey. Iedereen houdt nu een handje op bij Liberty Media, maar het Amerikaanse mediabedrijf doet niet aan liefdadigheid.

De overkoepelende F1 Group leed in het eerste kwartaal een verlies van 152 miljoen dollar. De bomen groeien dit jaar zeker niet tot in de hemel voor de Formule 1, weet ook Carey. "We zullen niet de financiële resultaten kunnen boeken die we verwacht hadden. We rekenen erop dat de teams de juiste acties ondernemen om deze crisis te doorstaan. Prioriteit is om de sport terug op de rails te krijgen voor 2021, dit jaar is een kwestie van doorbijten en overleven."

"Er is gespeculeerd over in hoeverre wij bepaalde Formule 1-teams zullen helpen. We geven om de teams, maar we hebben hier nog niet over gesproken. Met de meeste van onze sponsors hebben we overeenkomsten voor langere termijn. We zullen met hen kijken hoe we dat in een gewenste vorm kunnen gieten. We willen dat zij zich goed voelen over hun betrokkenheid bij de Formule 1. Tegelijkertijd zijn wij verplicht om waarde te creëren en daar iets van waarde voor terug te krijgen, maar we benaderen dit als partners."

"De kracht van de Formule 1 en de belangstelling van fans en partners voor deze sport zullen ons in staat stellen om terug te keren naar het niveau van eind 2019. We gaan ons zeker niet hard opstellen dit jaar, maar de teams, promotors en sponsors moeten niet denken dat we gaan strooien met steunpakketten alsof het snoepgoed is. We willen eerlijk behandeld worden, maar we zijn allemaal volwassen en samen kunnen we de sport voor 2021 terugbrengen naar de situatie zoals we die kenden."