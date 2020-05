George Russell wint virtuele Grand Prix na straf Charles Leclerc

Williams-coureur George Russell heeft de virtuele Grand Prix van Spanje op zijn naam geschreven. De jonge Brit profiteerde van een straf voor Ferrari-collega Charles Leclerc. In de voorlaatste ronde deelde de virtuele wedstrijdleiding een tijdstraf van drie seconden aan Leclerc. Hierdoor hoefde Russell, die zelf ook een straf aan zijn broek had gekregen, niet bij de Ferrari-rijder weg te rijden.

Esteban Gutierrez in een Mercedes completeerde het podium. Deze drie heren waren ook in de kwalificatie het snelst geweest, met Russell op pole position voor Gutierrez en Leclerc. Russell gaf na afloop van de race toe dat hij goed op had gelet hoe esporters het Circuit de Catalunya nabij Barcelona benaderden en hoe agressief zij door de laatste chicane scheurden. Die tactiek paste de Williams-coureur tijdens de race zelf ook toe.

Even leek hem dat de overwinning te kosten, maar de tijdstraf voor Leclerc neutraliseerde zijn eigen straf en dus kon Russell er met de winst vandoor gaan. Alexander Albon en Nicholas Latifi eindigden als vierde en vijfde. Lando Norris had zich als achtste gekwalificeerd, incasseerde een grid penalty van vijf plekken en had in de race weer last van de gebruikelijke problemen met de verbinding.