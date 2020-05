Slotstuk seizoen 2020 in januari 2021 is nog altijd mogelijk

Een einde van het Formule 1-seizoen 2020 in januari 2021 behoort nog altijd tot de mogelijkheden. Die boodschap droeg Formule 1-baas Chase Carey uit. De voorkeur gaat uit naar een seizoen dat voor de jaarwisseling afgelopen is, maar in geval van nood wijkt de koningsklasse van de autosport uit naar het nieuwe jaar.

De start van deze Formule 1-jaargang staat nu gepland voor 5 juli, wanneer de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Meer details over de kalender zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk eindigt het seizoen met twee Grands Prix in het Midden-Oosten in december.

Mocht het nodig zijn, dan trekt de Formule 1 de jaargang echter door tot in 2021. Carey: "Ons huidige plan is om het seizoen 2020 in december af te ronden, later dan in het oorspronkelijke schema de bedoeling was. Maar we evalueren en overwegen ook een slotstuk in januari. Dat is zeker een optie, we kunnen daarvoor kiezen."

"Het liefst eindigen we het seizoen in december. Anders moet je rondom de feestdagen een lange pauze inlassen, we gaan niet racen tijdens de Kerst of rondom de jaarwisseling. Maar een evenement in januari 2021 is een optie en dat is iets waar we samen met promotors en ander stakeholders naar kijken. Het doel is echter om halverwege december de seizoensfinale in te roosteren."