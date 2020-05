Kabinet schetst somber perspectief voor Grand Prix van Nederland

Premier Mark Rutte kondigde gisteren een geleidelijke versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voor de komende weken en maanden aan. Niet alleen de basisscholen en kinderopvang gaan vanaf maandag weer open; ook contactberoepen als kappers, schoonheidsspecialisten en rijinstructeurs mogen hun werkzaamheden vanaf komende week hervatten.

Voor grote (sport)evenementen kwam nog geen duidelijkheid over wanneer er weer wat mogelijk was. Sterker nog, minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het nog wel even kan duren voordat massale evenementen met een landelijke uitstraling weer gehouden kunnen worden. Daarvoor is het bestaan van een vaccin tegen het coronavirus een vereiste.

Dat is slecht nieuws voor de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. De Jonge schetst een somber perspectief voor de Formule 1-race in de Noord-Hollandse duinen, een race met publiek zou ook voor 2021 onhaalbaar kunnen zijn. "Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoelang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel", meldde hij in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Jos Verstappen, vader van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, hield daar eerder in De Telegraaf al rekening mee. "Ik kan me niet voorstellen dat er dit jaar nog in Zandvoort geracet wordt. Het is of mét publiek, of niet. Maar uiteindelijk is deze beslissing aan de Formule 1-organisatie en het circuit. Anders is doorschuiven naar volgend jaar een optie. Tenminste, als er een vaccin is gevonden tegen het coronavirus. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat we anders weer snel met 100.000 man bij elkaar zitten."