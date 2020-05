Lewis Hamilton verandert rijstijl jaarlijks om zich te verbeteren

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft inmiddels al zes keer het wereldkampioenschap Formule 1 op zijn naam geschreven, maar van enige verzadiging of gemakzucht is nog geen sprake bij de 35-jarige Brit. Zo schaaft hij jaarlijks aan zijn rijstijl om die verder te perfectioneren. Het maakt onderdeel uit van zijn gedrevenheid om zichzelf continu te verbeteren.

Hamilton legde aan Martin Brundle van Sky Sports F1 uit: "Er is altijd ruimte voor verbetering. We hebben vorig jaar niet elke race gewonnen, er waren aspecten waarin we minder voor de dag kwamen en bij winnen komen zoveel elementen om de hoek kijken. Je kunt jezelf altijd verbeteren. Hoe kan ik als coureur bijvoorbeeld de communicatie met mijn monteurs en de mensen in de fabriek verbeteren? En hoe kan ik als rijder betere performances neerzetten?"

"Elk jaar werkt ik aan mijn rijstijl. Zelfs gedurende het seizoen evolueert de manier van rijden. Dit jaar beschikken we bijvoorbeeld over dezelfde banden als vorig jaar, maar vorig seizoen hadden we het hele jaar moeite om ons aan te passen aan het rubber. Het zijn subtiele aanpassingen die ik op moet nemen in mijn rijstijl, elk jaar weer. Dat hoort er ook bij, je moet jezelf telkens aan een nieuwe situatie aan kunnen passen. Dit jaar hebben we weer een nieuwe auto en hopelijk rijdt die wagen geweldig."