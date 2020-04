Charles Leclerc geeft toe: "Ferrari moet in de achtervolging"

De voorbereidingstests zijn alweer van enige tijd geleden, maar Ferrari wekte tijdens de sessies op het circuit van Barcelona niet de indruk dat ze deze winter een grote stap voorwaarts hebben gemaakt. Coureur Charles Leclerc geeft dan ook toe dat het vormpeil van de Scuderia omhoog moet zodra het seizoen van start kan gaan. Anders wordt het ook op sportief vlak een vervelend jaar.

Charles Leclerc vertelde aan de officiële Formule 1-website: "Ik geloof dat we een beetje worstelden tijdens de tests voorafgaand aan het seizoen, dus we moeten in de achtervolging. Of het gaat lukken om de voorste teams binnen te hengelen en voorbij te streven, dat durf ik niet te zeggen. Vorig jaar boekten we in elk geval veel progressie gedurende het seizoen. Als we op dezelfde manier te werk kunnen gaan, dan komen de resultaten vanzelf."

Door de uitbraak van het coronavirus moet de Formule 1 schipperen met de kalender voor 2020. Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de races elkaar straks in rap tempo opvolgen en er geen enkel rustmomentje meer tussen zit. Dat zorgt weer voor andere uitdagingen, denkt Leclerc. "Het wordt een moeilijk seizoen voor iedereen. Zodra het eenmaal begint, zal het niet meer stilvallen. We krijgen geen pauzes om op adem te komen of de auto meer te ontwikkelen dan de andere teams."

"Het werk ter plekke, op de circuits, zal extra belangrijk zijn. Meer nog dan in voorgaande jaren, want we zullen veel tijd op het asfalt doorbrengen zodra het seizoen van start gaat. Het is zaak om gefocust en klaar te zijn voor de eerste race en als coureurs dienen wij vanaf het eerste moment gelijk de juiste feedback te geven om het team te helpen de juiste weg in te slaan met de ontwikkeling."