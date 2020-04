Zandvoort neemt 'sentiment van het publiek' mee in beslissing

De publieke opinie is mede bepalend voor het lot van de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort voor dit jaar. Dat liet racedirecteur Jan Lammers weten aan Ziggo Sport. De Formule 1 koestert hoop dat het begin juli het startsein voor het seizoen 2020 kan geven en verblijft dan tot en met begin september in Europa, zo kondigde Chase Carey maandag aan. Dat schept mogelijkheden voor Nederland.

Het verbod op massabijeenkomsten geldt hier namelijk tot 1 september, waardoor een Grand Prix op Zandvoort begin september nog een optie is. Lammers: "Het zou dan inderdaad begin september moeten gebeuren. Was er nu gezegd dat de laatste race in Europa uiterlijk 30 augustus zou moeten plaatsvinden, dan was het er zeker niet van gekomen."

Voor het eventueel inhalen van de Grand Prix zal Zandvoort ook de mening bij het publiek peilen. De kans is immers groot dat er bij een race dit jaar geen toeschouwers aanwezig mogen zijn. "Nu blijven we de mogelijkheden onderzoeken waarbij uiteraard de besluiten van het kabinet leidend zijn, maar ook het sentiment van het publiek. Staan ze open voor een wedstrijd zonder toeschouwers of is uitstel tot volgend jaar dan een betere optie voor de racefans?, aldus Lammers.

"De Formule 1-leiding heeft de zware taak om nu de puzzel voor de kalender in elkaar te leggen. Ze moeten een schema samenstellen met races waar geen fans bij aanwezig kunnen zijn. In Oostenrijk, waar het seizoen waarschijnlijk start, kan Red Bull nog meehelpen. Zo'n opening van de jaargang heeft commercieel veel waarde. Voor ons is het afwachten. Bovendien moet het ook in de agenda van de plaats Zandvoort passen."