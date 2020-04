Chase Carey: "Doel is om op 5 juli in Oostenrijk te beginnen"

Het Formule 1-seizoen 2020 moet op 5 juli van start gaan met de Oostenrijkse Grand Prix. Die intentie sprak Formule 1-baas Chase Carey uit nadat duidelijk was gemaakt dat de Grand Prix van Frankrijk ook wijkt voor het coronavirus. Hierdoor zijn de eerste tien evenementen van de oorspronkelijke kalender voor dit jaar inmiddels uitgesteld of geannuleerd.

De bedoeling is nu om in het eerste weekend van juli op de Red Bull Ring nabij Spielberg te racen. Vervolgens zal het Formule 1-circus tot september door Europa reizen om daarna andere delen van de wereld aan te doen. Azië staat voorzichtig voor september en oktober genoteerd, terwijl Noord-, Midden- en Zuid-Amerika in november aan de beurt moeten komen. De jaargang eindigt dan in december met twee weekenden in het Midden-Oosten; Bahrein en Abu Dhabi.

Carey: "Het vertrouwen dat we in de zomer van start kunnen gaan met het seizoen groeit met de dag. Het doel is om te beginnen in Europa van begin juli tot en met begin september, met de eerste Grand Prix van 3 tot en met 5 juli in Oostenrijk. September, oktober en november zijn dan gereserveerd voor Eurazië, Azië en de Amerika's, voordat we een slotfase in de Golfregio met Bahrein voor de traditionele seizoensfinale in Abu Dhabi af willen werken."

"Hopelijk hebben we dan vijftien tot achttien races volbracht. We zullen de nieuwe kalender zo snel mogelijk publiceren. We verwachten dat de Grands Prix zonder publiek gehouden worden, al hopen we dat er naarmate het jaar vordert wel weer toeschouwers aanwezig kunnen zijn bij de races. We hebben nog een hoop zaken te regelen, zoals bijvoorbeeld de procedures voor de teams en onze partners om te reizen naar de verschillende locaties en daar te werken."

"Deze hindernissen moeten we nog nemen en daardoor is alles wat we over een eventueel schema zeggen nog onder voorbehoud. Bovendien zijn we allemaal overgeleverd aan de grillen van het coronavirus. Iedereen wil zo snel mogelijk terug naar de wereld die we kennen en koesterden, alleen moet dat wel op een veilige en verantwoorde manier gebeuren. We kijken er echter naar uit om onze fans weer in staat te stellen om de opwinding van de Formule 1 te ervaren."