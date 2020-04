Zandvoort kijkt reikhalzend uit naar persconferentie Rutte

Bij het circuit van Zandvoort wachten ze net als een groot deel van de rest van Nederland de persconferentie van premier Mark Rutte van morgen in spanning af. De minister-president zal dan namelijk bekendmaken hoe het verder gaat met de 'intelligente lockdown' in Nederland. Welke maatregelen blijven van kracht, welke maatregelen worden versoepeld, welke nieuwe maatregelen komen er?

Het zijn vragen waar ze in Zandvoort dolgraag antwoord op willen hebben. Niet alleen met het oog op de mogelijkheden om de Grand Prix van Nederland later dit jaar in te halen, maar ook gezien het feit dat de operationele kant van het circuit momenteel volledig stil ligt. Het verbod op grote evenementen geldt nu nog tot 1 juni, maar politiek verslaggevers achten het aannemelijk dat dit net als in België en Duitsland verlengd wordt.

Hoe dan verder voor het circuit van Zandvoort? Dat de Nederlandse Grand Prix - die voor 3 mei gepland stond - uitgesteld is was al duidelijk. Maar de baan in de duinen huisvest veel meer raceklasses en evenementen. De ADAC GT Masters, de Blancpain Series, de historische Grand Prix en ga zo maar door. Ook de verhuur van het circuit aan Race Planet van de familie Bleekemolen is door het coronavirus op een laag pitje komen te staan.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk is dan ook razend benieuwd naar wat Rutte morgen gaat zeggen. Aan de Telegraaf deelde hij mede: "Wij kijken reikhalzend uit naar de persconferentie. De mededeling van dinsdag is niet alleen belangrijk aangaande de Formule 1, maar ook wat betreft het opstarten van de exploitatie van het circuit. Die ligt eigenlijk sinds het begin van de verbouwing op 4 november al stil. We zijn met betrekking tot de reguliere exploitatie voorbereid op verschillende scenario's."