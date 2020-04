Carlos Sainz gevleid door geruchten over Ferrari-transfer

McLaren-coureur Carlos Sainz vindt het een vorm van erkenning dat zijn naam in het geruchtencircuit in verband gebracht wordt met een transfer naar Ferrari. De Spanjaard is in het bezit van een aflopend contract en zou aan het eind van dit jaar de overstap naar Maranello kunnen maken, mocht de Scuderia besluiten om afscheid te nemen van Sebastian Vettel.

In een videocall met Sky Sports F1 hoorde Sainz hoe analist Martin Brundle hem ophemelde. De oud Formule 1-coureur ziet in de Spanjaard wel een kandidaat voor een zitje bij Ferrari. Sainz was gevleid, gaf hij in Spaanse media toe. "Het voelt goed als mensen uit de industrie je werk erkennen en waardering voor je uitspreken. Maar er zijn veel coureurs van wie de contracten na dit jaar aflopen en dan krijg je automatisch dit soort geruchten."

"Toen ik bij McLaren tekende, wist ik dat ik aan een uitdaging begon. Ik moest het team leiden en mijn best doen om de auto te ontwikkelen. Begin dit jaar gaf ik aan dat we in gesprek waren over een eventuele verlenging van mijn contract, maar het coronavirus heeft alles verlamd en het duurt nog wel even voordat het weer in beweging komt. Wat betreft de mogelijkheid om naar Ferrari te verhuizen, daar geef ik liever geen commentaar op. Ik ben gefocust op McLaren."