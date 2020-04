Franse restricties maken Grand Prix eind juni onmogelijk

Uitstel voor de Grand Prix van Frankrijk is onvermijdelijk nu de Franse overheid de geldende restricties voor evenementen heeft verlengd tot halverwege juli. Dat kondigde president Emmanuel Macron aan in een televisietoespraak. De Franse Grand Prix op het circuit van Paul Ricard staat officieel nog op het programma voor 28 juni.

Macron maakte bekend dat de lockdown in Frankrijk is verlengd tot 11 mei. Daarna zullen eerst de scholen weer open gaan. Restaurants, cafés en bioscopen blijven voorlopig nog gesloten. De beperkingen voor grote evenementen en festivals gelden in elk geval tot halverwege juli. Dat maakt een Grand Prix eind juni onmogelijk. Vorig jaar kwamen er 135.000 mensen af op het raceweekend op Paul Ricard.

De Grand Prix van Frankrijk wordt waarschijnlijk het tiende evenement van de oorspronkelijke Formule 1-kalender voor 2020 dat moet wijken voor het coronavirus. De eerste negen Grands Prix zijn reeds in een eerder stadium uitgesteld of geannuleerd. De leiding van de Formule 1 kon tegenover BBC Sport nog geen uitspraken doen over de race op Paul Ricard.